«У него скрутило кости»: у мужа звезды Comedy Woman Наталии Медведевой начались схватки в день ее родов

В 2012 году юмористка Наталия Медведева вышла замуж за бывшего участника КВН Александра Коптеля. Супруги воспитывают троих детей и во всем поддерживают друг друга. Их чрезмерная близость привела к тому, что мужу звезды Comedy Woman стало плохо во время ее вторых родов.

У Александра начались схватки одновременно со своей супругой.

«У меня начались схватки, и его скрутило. У него скрутило кости, он не мог развернуться и встать. Я кричала: "Саша, вставай, мне надо в роддом". А он не мог, он лежал летом под тремя одеялами, и его колотило», — рассказала Наталия в эфире «Секрет на миллион» на НТВ.

Потом врачи рассказали, что супруги настолько сильно синхронизировались.

При рождении третьего ребенка Александр присутствовал лично. Ему это далось тяжело. Наталия рассказала, что у него произошло переосмысление женщины, «силы женской, этой опасности». Она предполагает, что муж хотел забыть увиденное.

Ранее Наталия Медведева рассказала, какое они с супругом выбрали имя для третьей дочери. Подробнее читайте здесь.