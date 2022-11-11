У него психическое обострение: психотерапевт поставила диагноз Филиппу Киркорову

Последние несколько дней в СМИ обсуждается поведение Короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Он оказался фигурантом многих скандалов. Психотерапевт Елизавета Железнова проанализировала поступки артиста и вынесла свой вердикт.

По словам специалиста, у Киркорова всегда была так называемая «звездная» болезнь, которую он особо не скрывал. Она вспомнила давнюю историю с журналистской и «розовой кофточкой», которая повторилась несколько дней назад. Психотерапевт уверена, что чувство собственной значимости у Филиппа Бедросовича усиливается еще и уверенностью во вседозволенности, которую мы и наблюдаем.

«Безусловно, его статус, как ему кажется, дает право вести себя в обществе так, как ему хочется. Но сейчас мы наблюдаем всплеск несколько неадекватного поведения, который намекает на обострение психологических проблем», - сказала врач.

Елизавета Железнова утверждает, что у Киркорова, по всей видимости, затяжная депрессия или обострение психической болезни. Она подчеркнула, что при ментальных проблемах у человека всегда «шалят нервы», а агрессия наступает на самом тяжелом этапе заболевания, когда повышается раздражительность.

Если вы успели позабыть, почему Киркоров стал главной звездой во всех СМИ, то мы проведен краткий экскурс по последним выходкам Короля эстрады.

Во время интервью в конце октября Филипп Бедросович вышел из себя и унизил журналистку, грубо послав ее куда подальше. После этого певец напал в Сети на Наргиз Закирову, жестко раскритиковав ее за то, что она уехала из России. В конфликт вступила Виктория Боня, которая тоже благополучно была оскорблена Киркоровым.

Последние яркие события произошли на этой неделе. Артист вышел на сцену в одних колготках, прикрываясь руками, после чего избил своего сотрудника букетом цветов.