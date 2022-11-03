Филипп Киркоров публично унизил третью женщину за последнее время

Певец Филипп Киркоров унизил третью женщину за последнее время: были и журналистка, и певица Наргиз Закирова. На этот раз под гнев попала светская львица Виктория Боня.

Музыкант вышел из себя на комментарий знаменитости, которая заступилась за певицу Наргиз. Ранее Киркоров со сцены при полном зале заявил, что у исполнительницы нет шансов построить карьеру, так как она «уродина».

Боня написала в соцсетях, что Киркоров совершил «отвратительный поступок» и настоящий мужчина такого бы себе не позволил.

Слова Бони так задели Киркорова, что он решил ответить, используя нецензурные выражения.

«Еще одно ****** (страшилище — прим.) возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой!» - написал король эстрады, назвавший комментарий Бони попыткой «бездарной» личности напомнить о себе.

На днях Киркоров попал в скандал, отвечая на вопрос о кражах. Он послал журналистку и как ни в чем не бывало удалился в гримерку.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East