«У него получилось»: Юрий Лоза раскрыл подробности «красивой жизни» Булата Окуджавы

Композитор Юрий Лоза рассказал, что бард Булат Окуджава оставался востребованным всю жизнь. Артист «был очень талантлив».

Соответствующим мнением Лоза поделился с NEWS.ru.

По словам композитора, Окуджава «прожил очень красивую жизнь». Исполнитель «реализовал все, что хотел».

«У него получилось», - отметил певец.

Лоза работал с Окуджавой на одной программе и отметил хорошую творческую форму музыканта до последних дней.

«Он был востребован всю жизнь, собирал полные залы», - поделился композитор.

Ранее Лоза высказался об использовании фонограммы и отметил, что в этом нет ничего плохого. Он привел в качестве примера Мадонну, которая давно не поет вживую. Также композитор рассказал, что на больших концертах, например, в «Песне года», требуют исполнения под фонограмму. Это делается, «чтобы не было задержек и накладок», отметил певец.