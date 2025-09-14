«У него почти жизни нет»: почему единственный сын Бориса Щербакова отказался от личного счастья

Единственный сын Бориса Щербакова поставил крест на личной жизни. 48-летний Василий Щербаков так и не женился и не обзавелся семьей, поскольку ухаживает за отцом, перенесшим операцию. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала жена актера Татьяна Бронзова.

Недавно 75-летний Борис Щербаков перенес серьезную операцию после череды неудачных падений. Артисту полностью заменили тазобедренный сустав в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Вырезают всю вашу кость тазобедренную, а вместо нее ставят титановую. Вот теперь она должна прижиться, обрасти мясом. А пока вот она не обрастет, есть опасность, что она может выскочить», — рассказала Татьяна Бронзова.

Супруга Бориса Щербакова признается: она плакала все то время, пока длилась операция. Татьяна Бронзова боялась, что что-то может пойти не так, поскольку у мужа проблемы с сердцем: «Я люблю Борю, он для меня все в этой жизни, я ему многое прощаю, и он мне прощает».

Хирургическое вмешательство прошло успешно, а полная реабилитация займет два месяца. Сейчас актер, по словам жены, «бегает по квартире с ходунками». Присматривает за отцом единственный сын Василий. О звездном наследнике известно, что он не женат и работает юристом в киноиндустрии. У мужчины практически нет времени на личную жизнь — он ухаживает за родителями.

«Полтора года он провел во Франции. Выучил язык, но ему не понравилось там. Он сказал, что жить в Европе… Дома лучше. <…> У него почти жизни нет. Он ходит в аптеку, делает перевязки папе», — поделилась супруга Бориса Щербакова.

