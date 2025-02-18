«У него отец генерал, дед воевал, и он такое сотворил!»: Александр Панкратов-Черный «разнес» Максима Галкина*

Актер Александр Панкратов-Черный резко высказался об уехавших из России артистах. В беседе с aif.ru звезда фильма «Жестокий романс» назвал «гнильем» критикующих страну знаменитостей и «прошелся» по Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

По мнению артиста, многие знаменитости, известные своими антироссийскими высказываниями, сменили свою позицию из-за нехватки денег. Александр Панкратов-Черный заявил, что такие люди даже «не стоят» того, чтобы о них говорили.

«Да бабки у них закончились, вот и все объяснение! Я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!» — высказался актер.

Звезда фильма «Курьер» отдельно упомянул покинувших РФ Максима Галкина* и Ивана Урганта. Александр Панкратов-Черный возмутился поведением мужа Аллы Пугачевой, который ведет себя недостойно по отношению к отцу и деду. Что касается экс-ведущего шоу «Вечерний Ургант», то артист совсем не ожидал от него такого решения.

«У Галкина отец генерал! Был начальником вооружения группы советских войск в Германии. Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается! И от Вани Урганта я абсолютно не ожидал такого. Бабушка у него патриотка была. В «Белорусском вокзале» как сыграла…» — заявил Александр Панкратов-Черный.

Напомним, в 2022 году Максим Галкин* вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. Уточнялось, что у звездной пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее мы писали о том, что актер Александр Пашутин «разнес» Максима Галкина* за слова о российском паспорте. По словам юмориста, он уже не пользуется документами РФ и считает их «неправильными».

*признан иноагентом на территории РФ