«У него очень тяжелая ситуация»: в окружении звезды «Кадетства» Кирилла Емельянова рассказали, что актер спивается

Иллюзионист Кирилл Сафронов рассказал, что 33-летний актер и звезда сериала «Кадетство» пьет. Также он заявил о тяжелой ситуации в жизни знаменитости.

Сафронов рассказал, что Емельянов работал в его проекте – он нанял актера.

«Я знаю, что у него сейчас очень тяжелая ситуация…Однажды он мне написал сообщение: «Сергей, дай мне денег в долг». Я дал ему денег. Кирилл сейчас, я так понимаю, под большим влиянием какой-то зависимости. Я думаю, что он пьет», - поделился иллюзионист в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Он считает, что в таком состоянии мужчина «не отдает себе отчет».

По словам бывшей жены актера, Екатерины Директоренко, после развода сначала алиментов не было.

«Когда совсем перестал участвовать в жизни детей, я подала на алименты», - поделилась экс-жена актера.

На сегодняшний день он должен платить по 24 тыс. рублей на каждого ребенка. У Емельянова накопился долг более 700 тыс.

«Приставы говорят, что он в розыске…Никуда не может выезжать, у него нет прав», - рассказала Екатерина.

Ранее мы писали про его долг по алиментам.