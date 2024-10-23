У актера Кирилла Емельянова накопился долг по алиментам в 730 тысяч
© Tarakanov Vadim/East News
Актер Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», задолжал по алиментам более 700 тыс. рублей. У знаменитости есть двое сыновей.
О его долге перед детьми сообщил Telegram-канал «Звездач».
Источник со ссылкой на данные Федеральной службы служебных приставов сообщает, что долг Емельянова по алиментам – 730 тыс. 273 рубля 95 копеек.
Кроме него, на Емельянова открыт исполнительный лист по кредитным платежам. В этом случае актер задолжал 137 тыс. 913 рублей.
Напомним, с 2010 по 2016 годы актер был женат на актрисе Екатерине Директоренко. В браке родились двое сыновей. Год назад звезда «Кадетства» сделал предложение новой девушке. Актер говорил, что «купил хорошее кольцо». Однако свадьбу возлюбленные не планировали – «она не входит в семейный бюджет», говорил Емельянов.