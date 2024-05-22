«У него очень хорошо получается»: Рудковская и Плющенко нашли работу для 3-летнего сына

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская собираются дать работу трехлетнему сыну Арсению. Звездный наследник будет задействован в новом шоу на льду, которое зрители увидят в новогодние праздники. Об этом спортсмен рассказал sports.ru.

Старший сын Евгения от Рудковской уже давно активно зарабатывает миллионы на своих выступлениях. С малых лет он тренируется и уделяет много времени занятиям, чтобы превзойти в мастерстве звездного отца. И, как оказалось, младший брат Александра не отстает. Арсений уже стоит на коньках и скоро будет помогать родителям в их постановках.

«Арсений будет кататься в шоу обязательно. Я думаю, что это будут наши новогодние постановки, с нашим новым проектом. Да, у него будет небольшая работа, но он будет кататься, ведь он у нас каждый день тренируется. И у него очень хорошо получается», - рассказал Плющенко.

Оценил фигурист и успехи старшего сына. Он заявил, что Александр прогрессирует благодаря тренировкам. Однако Евгению важно, чтобы у наследника была длинная карьера и счастливое детство.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко перенес пятичасовую операцию на позвоночнике.