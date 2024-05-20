Фигурист Евгений Плющенко перенес пятичасовую операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Sport24.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко продолжает активно выступать на своих шоу. Так, на последнем прокате он исполнил тройной прыжок, несмотря на то, что три месяца назад спортсмену провели операцию.

«Это моя пятая операция на позвоночнике. После нее я выступил в Минске, Ташкенте и теперь в Баку. В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом, поэтому я уже знаю, как восстанавливаться, как готовить себя к выступлениям», — рассказал он.

Плющенко добавил, что операция связана с нижним отделом позвоночника, в который еще в 10-летнем возрасте фигуристу установили специальную конструкцию.

«Мы приняли решение с Дмитрием Николаевичем эту конструкцию заменить — он вытащил старую, поставил новую. Очень серьезная операция, продолжалась 5 часов», — рассказал он.

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