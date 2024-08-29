«У него новая фаворитка»: названо имя певицы, с которой Константин Меладзе проводит время после развода

Новой фавориткой продюсера Константина Меладзе является бывшая солистка группы «ВИА Гра» София Тарасова. Об этом сообщил журналист и ведущий Антон Беккужев.

«Ходят слухи, что у него новая фаворитка — бывшая солистка „ВИА Гры“ София Тарасова», — рассказал он изданию Teleprogramma.pro.

Ведущий уверен — Меладзе не пропадет и найдет новую спутницу в любом случае. Беккужеву известно, что у Константина «всегда были молодые фаворитки».

Тарасова хоть и ушла из группы, продолжила сотрудничать с Меладзе. У нее есть несколько совместных хитов с Валерием Меладзе. Сообщения о романе с Константином она не комментирует.

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