Андрею 21 год, родился в Москве: известна личность парня 14-летней дочки Веры Брежневой

Стало известно, чем занимается парень 14-летней дочери певицы Веры Брежневой Сары и кто его родители. Выяснилось, что молодому человеку 21 год, он родился в Москве и переехал за границу.

Подробности приводит Super.

По информации издания, настоящее имя мужчины – Андрей Бенедиктов. Он переехал за границу, живет в Италии. Юноша взял себе фамилию Андерсон. Она указана на странице в соцсетях.

В России он занимался латиноамериканскими танцами, учился в Женеве. В 2020 году парень открыл компанию, которая занимается автоматизацией бизнеса и программированием.

В Италии с ним живет сестра Елизавета – ей 24 года. В ее соцсетях тоже указана фамилия Андерсон, хотя на дипломе из института написано Бенедиктова.

Издание полагает, что дети переехали в Италию вместе с отцом, сейчас он тоже носит фамилию Андерсон. Является совладельцем двух фитнес-клубов в Москве, указывает Super. Человека с такой же фамилией нашли на сайте Мосгорсуда – предположительно, мужчина был судим в 2015 году по делу о мошенничестве.

Предполагаемая жена является предпринимателем. В 2023 году она подала в суд иск о взыскании более 10 млн – ответчиком, предположительно, была бывшая компания супруга.

Неизвестно, знакомы ли родители молодого человека с Сарой Киперман. При этом девушка дружит с сестрой Андрея.

Ранее Сара показала совместно фото с возлюбленным. Говорилось, что они встречаются три года. По некоторым данным, пара вместе два года.