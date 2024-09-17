«Мы уже давно знакомы»: Катерина Ковальчук раскрыла, чем ее удивляет Гарик Харламов

В июне резидент Comedy Club Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, а спустя два месяца пара сыграла свадьбу. В интервью Кино Mail.ru супруга телеведущего рассказала, как проводит свободное время с мужем, а также раскрыла, чем он ее удивляет.

По словам Катерины Ковальчук, они с мужем любят смотреть вместе кино. Актриса отметила, что у них схожие вкусы.

«Мы много всего смотрим вместе, это могут быть совершенно разные вещи. Сейчас вот на втором сезоне сериала „Доктор Хаус“. <…> Я очень рада, что у нас сходятся вкусы. Вообще этот вид совместного досуга — один из наших самых любимых», — поделилась Катерина Ковальчук.

Артистка призналась, что восхищается талантом супруга как актера и юмориста. Катерина Ковальчук отметила, что ее удивляет то, сколько проектов берет на себя Гарик Харламов в работе, и каких успехов он добивается в профессии.

«Мы уже давно знакомы, целых два сезона сериала „Гусар“ отработали! А если серьезно, меня удивляет, как Гарик справляется с таким количеством новых проектов. И как растет в плане актерских навыков, даже если сравнивать с первым сезоном „Гусара“. Он стал играть еще круче и интереснее», — заявила знаменитость.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились в 2021 году на съемочной площадке сериала «Гусар», в котором сыграли главные роли. Весной этого года шоумен объявил, что скоро женится на возлюбленной. 6 июня стало известно о свадьбе пары.

Для резидента Comedy Club брак с актрисой стал третьим. В первый раз Гарик Харламов женился в 2010 году на бывшем менеджере одного из ночных клубов Москвы Юлии Лещенко. Спустя три года пара рассталась. Второй супругой телеведущего стала актриса Кристина Асмус. Артисты поженились в 2013 году, а через год у них родилась дочь Анастасия. В 2020 году знаменитости развелись.

Ранее сообщалось о том, что Гарик Харламов опубликовал фото со свадьбы с Катериной Ковальчук.