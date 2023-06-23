«У него нет заработков»: в Сети рассекретили нового ухажера 47-летней Анастасии Волочковой

В последнее время все внимание публики приковано к Анастасии Волочковой. Дело в том, что балерина в публичном пространстве заявила о конфликте с дочерью: наследница отказалась приглашать звездную маму на свой выпускной. Кроме того, на днях знаменитость подогрела слухи о романе с певцом Прохором Шаляпиным. Узнав об этом, блогер Рустам Солнцев решил прокомментировать ситуацию.

В первую очередь, мужчина отметил: никакой любви между балериной и артистом нет. Солнцев убежден, что Шаляпин вынужден встречаться с Волочковой из-за отсутствия денег: «у него нет заработков», так концерты не пользуются спросом. Также Рустам отметил: в шоу-бизнесе за певцом давно закрепился «имидж дурака», поэтому сейчас он делает всевозможное для того, чтобы исправить свое финансовое положение.

«Для меня их роман — трагедия двух фриков. Им кажется, что они сейчас пойдут по телеканалам со своей фальшью о том, как внезапно вспыхнула любовь», — высказался Солнцев.

Также мужчина раскритиковал и Волочкову. Мужчина указал на то, что у балерины есть проблемы с алкоголем. По словам Рустама, в один вечер Анастасия много выпила и начала приставать к Прохору, зная, что его привлекают другие женщины.

«Она едва на ногах стоит. Ничего, кроме омерзения, Шаляпин к ней не испытывает», — резюмировал Рустам.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее не пустили на выпускной дочери из-за заговора. Подробности смотрите в этой статье.