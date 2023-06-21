Балерина Анастасия Волочкова считает, что ее не пустили на выпускной дочери из-за заговора

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Не так давно балерина заявила о семейном конфликте. Сперва наследница Анастасии отказалась приглашать звездную маму на последний звонок, а затем выяснилось, что Ариадна Волочкова вместо родительницы позвала на выпускной новую жену отца. Узнав об этом, балерина пришла в ярость, вот почему она устроила скандал с дирекцией школы.

Анастасия убеждена: ее не пустили на праздник дочери из-за заговора. По мнению знаменитости, отец Ариадны, как организатор торжества, запретил всем пускать ее на порог образовательного учреждения. Разгневанная Волочкова пригрозила руководству школы громким разоблачением.

«Позор будет всем: и пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору. Вы раскрыли всю правду. Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется», — цитирует Super высказывание Анастасии.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что Анастасия Волочкова отрицает наличие алкогольной зависимости. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой певица Анна Семенович заявила, что уже 20 лет наращивает волосы из-за своей работы.