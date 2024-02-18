«У него нет постоянной работы»: Маргарита Суханкина рассекретила роман с молодым мужчиной

Звезда группы «Мираж» Маргарита Суханкина поделилась подробностями личной жизни. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ певица рассказала, что уже шесть лет живет с мужчиной, который моложе нее.

Как отметила Маргарита Суханкина, они с возлюбленным не торопятся в ЗАГС, поэтому пара до сих пор официально не регистрировала отношения. По мнению певицы, брак может испортить идиллию.

Кроме того, артистка подчеркнула, что ее мужчина очень хозяйственный. Так, если в доме что-то сломается, он обязательно это починит. Однако у избранника Маргариты Суханкиной нет постоянной работы, он только подрабатывает в разных сферах.

«Не блогер, но через Интернет он делает какие-то свои заморочки», — рассказала певица.

По признанию Маргариты Суханкиной, она против того, чтобы у ее избранника была постоянная работа. Но мужчина обеспокоен тем фактом, что он как будто зависит от возлюбленной.

«У него нет постоянной работы, причем нет ее, потому что я против. Он все время рвется. Он говорит: «Слушай, я не могу так, я никогда не был альфонсом». Я говорю: „Ты не сидишь на моей шее“», — поделилась артистка.

Несмотря на идиллию в отношениях с молодым мужчиной, Маргарита Суханкина призналась, что были периоды, когда она расставалась с возлюбленным. Певица считает, что это связано с ее чрезмерной осторожностью, поскольку в прошлых отношениях она сильно обожглась.

Ранее сообщалось о том, что Маргарита Суханкина раскрыла секрет своего преображения.