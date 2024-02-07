«К пластике отлично отношусь»: Суханкина объяснила секрет своего преображения

Певица Маргарита Суханкина рассказала, что регулярно посещает косметолога и колет в лицо ботокс. Об этом она сообщила в интервью изданию WomanHit.ru.

Знаменитость поделилась историей своего похудения, а также отметила, что не против других способов преображения внешности.

«К пластике отлично отношусь. Я считаю, что если все в меру, то почему нет. Не скрываю, что посещаю косметолога, что-то себе подкалываю — и ботокс, и филлеры. Мы, артисты, должны хорошо выглядеть», – рассказала Суханкина.

Исполнительница отметила, что замечает в коридорах косметологического центра не только женщин, но и мужчин. И она этому очень рада. По ее мнению, ухоженный человек создает приятное впечатление.

«Сама я много-много лет хожу к одному и тому же косметологу, она знает особенности моей кожи, всегда рассказывает, какие новые препараты и процедуры появились», – добавила Маргарита.

Певица убеждена, что нужно пользоваться способами, которые позволяют продлить молодость. Поклонники отмечают в комментариях в соцсетях, что артистка действительно хорошо выглядит.

Ранее мы писали о том, что 59-летняя Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби. Она вдохновилась героиней популярного фильма и сделала фото в ярком пиджаке. Она предстала с красивым макияжем и в ботфортах, оголив стройные ноги.