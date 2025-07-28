«У него нет и не будет женщины лучше меня»: Анастасия Волочкова высказалась о свадьбе Прохора Шаляпина

Анастасия Волочкова отреагировала на свадьбу близкого друга Прохора Шаляпина. В эфире реалити-шоу «Свадьба вслепую» на канале «Пятница!» балерина заявила, что новая избранница не подходит певцу, и назвала себя «лучшей женщиной» в его жизни.

Известный бурной личной жизнью Прохор Шаляпин сыграл свадьбу в рамках нового проекта «Свадьба вслепую». Невестой артиста стала 37-летняя телеведущая Ольга Вашурина. Согласно правилам шоу, незнакомые друг другу люди связывают себя узами брака и проводят вместе неделю, чтобы затем принять решение о дальнейшем развитии отношений. Пара обменялась кольцами в эфире и поцеловалась.

Молодожены провели вместе неделю. За это время Ольга Вашурина познакомила Прохора Шаляпина с дочерью, а он представил избранницу матери и Анастасии Волочковой. Танцовщица не стала скрывать, что не одобрила выбор друга — на месте телеведущей она, по ее мнению, смотрелась бы лучше.

«У меня было ощущение, что рядом с ним какой-то аниматор. Я не могла поверить, что это может быть женщина Прохора. Нас связывает много сокровенных моментов, и эмоционально у меня ощущение, что Прохор мой человек. И когда появляется другая женщина, мне это неприятно. Лучше меня у него никогда женщины не было, нет и не будет. Мы самая красивая пара. С Ольгой они немножко диссонируют. И если завтра они примут решение не быть вместе, то Прохор окажется у меня в бане!» — заявила Анастасия Волочкова.

Выпуск «Свадьбы вслепую» на «Пятнице!» с Прохором Шаляпиным и Ольгой Вашуриной выйдет в эфир в августе.

Напомним, Прохор Шаляпин был трижды женат, и каждая из его избранниц была намного старше него. Впервые шоумен женился в 18 лет, а в 2013 году он вступил в брак с Ларисой Копенкиной, которая старше него на 28 лет. Третьей супругой певца стала Татьяна-Клаудиа Дэвис, скончавшаяся всего через два месяца после их свадьбы от последствий ковида в 2021 году.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что скучает по умершей жене Татьяне Дэвис, которая оплачивала отдых и подарки: «Она зарабатывала деньги, мы даже не считали их».