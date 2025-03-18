Прохор Шаляпин скучает по умершей жене Дэвис, которая оплачивала отдых и подарки

Певец Прохор Шаляпин скучает по умершей жене Татьяне Дэвис, с которой отдыхал на курортах и получал дорогие подарки. Он вспомнил, как им было хорошо вместе в эфире шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Три года назад супруга исполнителя ушла из жизни после того, как заболела коронавирусом. Это случилось почти сразу после свадьбы с Прохором. Они сыграли торжество в Лас-Вегасе и праздновали медовый месяц.

«Мне так было хорошо, когда я жил в Лос-Анджелесе с Татьяной Дэвис. Она зарабатывала деньги, мы даже не считали их. Вот провели ее картой черненькой такой, красивой, международной — и пошли дальше», – поделился воспоминаниями Прохор.

Певец подчеркнул, что не был альфонсом, а просто мужем миллионерши. Он считает, что они тратили деньги из их «общего семейного бюджета». Шаляпин сам хорошо зарабатывает, но любит получать подарки от женщин.

«Друзья, время поменялось. Раньше в поле пахали люди, плугом работали. Сегодня-то этого делать не надо, но если ваша женщина умнее вас, если она заработала больше, деньги есть, почему бы их не потратить и угрызений совести не чувствовать?» — порассуждал знаменитость.

Певец рад, что после съемок в шоу «Новые звезды в Африке» к нему приковано еще больше внимания. Это положительно отразилось на его гонорарах. Но мужчина не забывает давать себе время на отдых, потому что не хочет «уработаться».

Ранее мы писали о том, что певец Прохор Шаляпин раскритиковал «безголосых» звезд российского шоу-бизнеса.