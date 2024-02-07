«У него много дел»: когда композитор Игорь Крутой вернется в Россию

Накануне Игорь Крутой уехал в США, чтобы навестить свою мать, которая уже давно живет в Майами. Композитор планирует уладить все дела и вернуться на Родину к весне.

Как пояснили в окружении Крутого, долгое время композитор живет на две страны. В США у него находится не только мама, но и жена с дочками. Поэтому 69-летний композитор вынужден туда часто летать, несмотря на то что большую часть времени он проводит в России. Свой отъезд он не скрывает и не делает из этого тайну, говорят инсайдеры.

В США Крутой не планирует задерживаться. Он собирается вернуться в Россию к весне.

«Здесь у него много дел, которые нужно решать, — цитирует источник из окружения артиста mk.ru. — Через пару недель Игорь Яковлевич вернется. Нужно решать вопросы, связанные с фестивалем. Последние пару лет его не проводили. Но в этом году, вероятно, фестиваль состоится».

Супруга Крутого Ольга проживает в США уже более 20 лет: она уехала в Америку еще в 90-х, чтобы построить карьеру в Нью-Джерси. Крутая проживает Нью-Джерси, но у звездной семьи, как и у многих российских знаменитостей, есть недвижимость и в Майами.

Ранее уехала в США певица Наташа Королева. По словам исполнительницы, она отправилась на день рождения к матери – 12 февраля Людмиле Порывай исполнится 78 лет.