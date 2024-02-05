Наташа Королева не стала отрицать, что поехала в США на день рождения к матери

Певица Наташа Королева раскрыла цель поездки в США. По словам исполнительницы, она отправилась на день рождения к матери – 12 февраля Людмиле Порывай исполнится 78 лет.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Королева внесла ясность после того, как появились сообщения о том, будто певица тайно покинула Россию.

«Я поехала на день рождения к маме», - поделилась она.

Порывай вот уже 30 лет проживает с супругом в Майами. Она планирует провести день рождения в семейном кругу. Приедут не только младшая дочь Наташа Королева, но и старшая – Руся, которая также проживает в США.

В силу возраста Порывай стала редко приезжать в Россию. По этой причине Королева сама старается летать в США. Последний раз Порывай была в гостях у дочери летом, когда певица отмечала юбилей. Мать артистки оставалась в Москве больше месяца.

Известно, что поездка Королевой в этот раз будет непродолжительной: в 20-х числах у нее начнутся гастроли и продлятся до лета.

Ранее мы писали, что Королева сообщила об отъезде за границу ужу будучи там.