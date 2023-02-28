Сбылось пророчество, которое брошенному в детдоме Дане Милохину записала мать

Мать блогера Дани Милохина Любовь, которая в возрасте трех лет оставила сына в детском доме, год назад записала видео. Именно сейчас, когда он остался ни с чем, поклонники назвали ее слова пророческими.

Любовь Милохина говорила: «Я хочу, чтобы у тебя всегда была эта слава. Но бывают как взлеты, так и падения. Это жизнь».

И действительно, сейчас у Милохина настали не лучшие времена – он лишился славы и остался практически без денег. На картах у Милохина есть 420 тыс. рублей.

Мать Милохина, которая сейчас проживает в Оренбургской области, год назад призвала сына начать общаться. Она уверяла, что ей не нужны ни деньги, ни что-то другое.

Напомним, Милохин находится в США. Он не может зарабатывать на рекламе, и роскошь осталась в прошлом.

Милохин признался, что на его ИП остались 70 тыс. рублей, еще 200 тыс. хранятся на одной карте и 150 тыс. – на второй.