«У него было все плохо»: жена Игоря Петренко рассказала про его развод с Климовой

Жена Игоря Петренко рассказала про его тяжелый развод с Екатериной Климовой. Актриса Кристина Бродская вспомнила начало отношений с Игорем в беседе с изданием «Караван историй».

Кристина и Игорь познакомились на съемочной площадке, когда оба переживали тяжелый этап. В тот момент актриса рассталась с возлюбленным, а Петренко разводился с Климовой. По словам Кристины, во время работы между ними не возникло «ни малейшей личной симпатии».

«Я в тот момент переживала тяжелую личную историю, и у него был очень тяжелый период. Я рассталась с парнем, Игорь — с женой, у него было прямо все плохо», — высказалась актриса.

Кристина отметила, что для нее флирт с коллегой не является нормой, поэтому их любовь с Игорем «возникла гораздо позже».

«Игорь потом иронизировал над моей романтичностью, при этом ему нравилась моя холодность. Для меня флирт с партнером на площадке не является нормой, потому что, извините, я была без пяти минут замужем», — резюмировала жена Петренко.

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