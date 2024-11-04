«У него были абсолютные кубики»: Филипп Киркоров попался на лжи из-за охранника

Лидер рок-группы «Рондо» Александр Иванов раскрыл секрет накачанной фигуры 57-летнего певца Филиппа Киркорова. По его словам, исполнителя хита «Атлантида» уличил во лжи его же охранник.

Напомним, впервые поп-король продемонстрировал накачанные бицепсы на «Новой волне» в Сочи. Он появился перед журналистами в облегающей майке без рукавов. Тогда же артист заявил, что его день начинается в пять утра с плавания, затем тренажерный зал, упражнения и так до 10 часов утра.

В «Шоу Воли» Александр Иванов вспомнил историю встречи с Киркоровым в Сочи. Он признался, что был удивлен произошедшим с коллегой переменам, поэтому решил поинтересоваться у него секретом преображения.

«Я зашел к нему в гримерку у него были абсолютные кубики, у него были накачанные мышцы. Я говорю: „Филя, а что происходит?“. Он говорит: „Саня, в пять утра встаю и бегом. Вот Гриша Лепс 50, а я 52 километра бегом. Потом штанга, потом гири, там все“. А мне охранник говорит: „Врет!“», — рассказал Иванов в беседе с ведущим шоу Павлом Волей.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров также опроверг слова Киркорова о том, что его накачанные руки – это результат тренировок в зале. По словам медика, рельефные бицепсы исполнителя хита «Цвет настроения синий» – это результат пластики.