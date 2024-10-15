«Сделали мы»: Тимур Хайдаров рассказал правду о накачанных руках Филиппа Киркорова

Пластический хирург Тимур Хайдаров опроверг слова 57-летнего Певца Филиппа Киркорова о том, что его накачанные руки – это результат тренировок в зале. По словам медика, рельефные бицепсы исполнителя хита «Цвет настроения синий» – это результат пластики.

«Сделали мы. Да делали, конечно», — сказал Тимур в беседе с Владимиром Маркони в программе «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

В подробности Хайдаров вдаваться не стал, так как, вероятно, понял, что случайно раскрыл тайну своего звездного клиента и друга.

Известно, что оскандалившийся хирург сделал Филиппу плоский живот и упругие ягодицы. Сам певец активно рассказывал о проведенных операциях и хвалил Хайдарова. Однако позже Киркоров попытался от своих слов отказаться и убедить поклонников, что у него все натуральное.

Напомним, впервые поп-король продемонстрировал накачанные бицепсы на «Новой волне» в Сочи. Он появился перед журналистами в облегающей майке без рукавов. Тогда же артист заявил, что его день начинается в пять утра с плавания, затем тренажерный зал, упражнения и так до 10 часов.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что моложавый вид имеет благодаря чистоте своего сердца и помыслов. По его словам, плохо выглядят люди, которые внутри черные и гнилые. Поэтому они «как яблоко сушеное становятся мерзкими».