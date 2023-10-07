«У него была какая-то чуйка»: худрук детского театра рассказал о работе с юным Басковым

Певец Николай Басков был задействован в нескольких спектаклях Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА). Художественный руководитель Алексей Федоров рассказ о работе с молодым артистом, а также поведал о его вере в успех, передает «Абзац».

По словам деятеля искусств, Николай был замечательным учеником, хоть и несколько беспокойным. Когда он еще не был артистом, то говорил, что обязательно добьется успеха. Федоров считает, что будущий певец по-настоящему чувствовал свой потенциал.

«Он не был артистом ещё, хотя всем говорил, что станет популярным. Видимо, у него была какая-то чуйка», — рассказал художественный руководитель.

Также служащий театра отметил, что Басков изначально выделялся среди других учеников как артист. Так, в одной из постановок будущая звезда эстрады играл короля. По мнению Федорова, тогда же Николай не снял атрибут царской власти, а продолжил нести его на голове по жизни.

Ранее певец Хабиб рассказал, как Николай Басков предложил подарить ему квартиру. Разговор артиста и молодого человека произошел на музыкальном шоу.