Певец Хабиб прокомментировал слова Баскова о покупке квартиры для молодого коллеги

Певец Хабиб рассказал об обещании Баскова подарить ему квартиру. Интересной историей со съемок артист поделился в драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Исполнитель принимает активное участие в съемках и ездит на гастроли. Хабиб признался, что в туре сильно похудел. Молодой человек уверен, что это из-за райдера, который оказался очень простым.

«Если вы хотите похудеть, сбросить пятерочку за неделю, поезжайте со мной в тур, и это все обеспечено из-за райдера. А в нем что у нас? Гречка отварная, рис отварной, курочка отварная и все», – признался певец.

Ведущие Иван Броневой и Денис Курочкин не могли не спросить про историю, связанную с Николаем Басковым. Хабиб ответил, правда ли артист эстрады обещал подарить ему квартиру.

Молодой человек признался, что разговор со звездой произошел на съемках музыкального шоу. Басков поинтересовался у коллеги, не заработал ли он на квартиру.

«Я говорю: «Пока нет еще, в процессе». А он: «Надо тебе подарить квартиру». И все. Не подарил», – поделился Хабиб в эфире «Авторадио».

Певец представил радиослушателям свою песню под названием «Аптечка». Он рассказал, что она посвящена всем людям, которым когда-либо разбивали сердечки. По мнению звезды, в композиции затронута очень острая социальная тема.