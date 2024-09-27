«У него был сахарный диабет»: Сергей Зверев назвал свою версию внезапной смерти Джорджа Ровалса

Стилист Сергей Зверев назвал возможную причину внезапной смерти 59-летнего парикмахера Джорджа Ровалса. Он допустил, что на здоровье могли отразиться постоянные переезды, смена климата и часовых поясов.

Комментарий Зверева приводит Ura.ru.

Ему известно, что в последние годы Ровалс ездил в разные страны и проводил мастер-классы. Он делился со Зверевым фото из-за границы. Стилист считает – Ровалсу стоило меньше ездить.

«Все-таки переезды, смена часовых поясов и климата на состоянии здоровья не самым лучшим образом сказываются. Я думаю, в этом причина той трагедии, которая произошла», - поделился мнением Зверев.

Стилист не обсуждал болезни и мало что рассказывал. Многие не знали, что Ровалс из детского дома, говорит Зверев.

«Даже не многие знали, что у него был сахарный диабет», - сказал он и добавил, что смерть Ровалса стала неожиданностью.

Зверев вспоминает о нем как человеке, который «всегда был на позитиве». Несмотря на конфликтный характер, они никогда не ссорились.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что у Ровалса был СПИД.