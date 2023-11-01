«Она меня пихала, толкала»: Тутберидзе рассказала об истерике Трусовой после поражения на Олимпиаде

Тутберидзе рассказала, что Трусова кидалась в нее коньками на Олимпиаде. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Коммент.шоу».

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе во время Олимпийских игр в 2022 году была тренером Александры Трусовой. Спортсменка приехала на выступление с сильнейшей программой, которая содержала пять четверных прыжков. По словам Тутберидзе, Трусова уже считала себя победительницей.

«У нее была идея фикс, что если она соберет свою произвольную программу, то она 100% победила. Она считала, что должна привезти +20 баллов. Но спортсмен, наверное, не отдает себе отчета, что где-то там степ-аут, где-то слетел уровень. Плюс, пониженная стоимость четверных», - объяснила она.

По словам тренера, фигуристка недооценила свою короткую программу и считала, что она не так уж и важна. После того, как Трусова заняла на Олимпийских играх второе место, она устроила истерику в подтрибунном помещении.

«Она меня еще и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться. Ну вот такая Сашка», - вспомнила Тутберидзе.

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