«У нее тоже будут непростые времена»: рэпер Loc-Dog рассказал, как дочь относится к его творчеству

Рэп-исполнитель Александр Жвакин, выступающий под псевдонимом Loc-Doc, рассказал об отношении дочери к его музыке. По признанию мужчины, 13-летняя наследница Ева приняла участие в записи его трека. Об этом он сообщил в интервью Леди Mail.ru.

Артист в своих песнях делится искренней лирикой и рассказывает о непростом жизненном пути. В треках звучат совершенно разные темы, в том числе о депрессии и употреблении запрещенных веществ. Журналисты поинтересовались, как отец реагирует на то, что дочь узнает из его текстов.

«У меня были разные периоды в жизни, с этим ничего не поделаешь, и скрывать это не имеет смысла. Дочка все равно обо всем узнает, и когда-то у нее тоже будут непростые времена», – порассуждал мужчина.

Рэпер отметил, что хочет уберечь ребенка от проблем, но это не всегда получается. Он считает, что, возможно, девочка будет ориентироваться на его опыт.

Оказалось, что подросток даже записала с папой новый трек. Александр не стал озвучивать название, но немного о нем рассказал.

«Сейчас мы готовим композицию, в которой принимает участие Ева. Это трек, который рассказывает довольно тяжелую историю», — поделился певец.

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