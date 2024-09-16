«У нее так же, как у меня»: Волочкова объяснила, почему Седокова снова разводится

Балерина Анастасия Волочкова предположила, почему певица Анна Седокова вновь разводится. Бывшая прима Большого театра заявила, что у исполнительницы «так же, как у нее».

Волочкова призналась, что в сложившейся ситуации хочет поддержать Седокову. Балерина назвала певицу «очень красивой» и добропорядочной. Она отзывается о Седоковой как «светлом человеке» и добавила, что дружит с певицей.

«Я думаю, что у нее так же, как и у меня: наивностью, искренностью и сверхдоверчивостью к людям просто пользуются те мужчины, которые не могут составить достойную партию», - высказалась балерина в беседе с NEWS.ru.

Певица объявила о разводе 7 сентября. Она рассказала, что путь с Янисом Тиммой был сложным, но очень интересным – супруги остались друг другу благодарны. Седокова сразу подчеркнула: грязи при разводе не будет.