«Грязи не будет»: Анна Седокова объявила о разводе с Янисом Тиммой

Российская певица Анна Седакова окончательно разворовала отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Она сообщила в социальных сетях о расторжении третьего брака.

Анна обратилась к подписчикам и раскрыла детали личной жизни. Исполнительница написала, что, возможно, благодаря таким изменениям станет другой. По словам Седаковой, она уже успела немного перемениться как внутренне, так и внешне.

Что касается разборок и прочего, то артистка гарантирует, что никакой «грязи» не будет. Несмотря на все, Анна благодарна супругу за прожитые вместе годы.

«Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный. Все будет хорошо. Ваша Аня», — написала Седокова.

Ранее певица удивила публику новой внешностью. Фанаты даже заподозрили Анну в пластике.