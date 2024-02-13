Сидит без работы и ест фастфуд: как живет Настя Ивлеева после «голой» вечеринки

Блогер Настя Ивлеева почти перестала выходить из дома после «голой» вечеринки в конце декабря. Недавно телеведущую заметили покупающей фастфуд, после чего она вновь уехала в свой коттедж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что скандальная тусовка сильно «ударила» по репутации и жизни одной из самых популярных девушек страны. Из-за «арт-выставки» Настя потеряла многомиллионные контракты, свои роли в кино и сериалах, а также нарвалась на проверки ФНС. На сегодняшний день все еще продолжается рассмотрение материалов о недоплате налогов на 137 млн рублей.

Также Ивлеевой пришлось «поставить на паузу» светскую жизнь. Она не выходит в свет и даже не появляется в социальных сетях, несмотря на то, что имеет огромную аудиторию. Журналисты выяснили, что большую часть времени сейчас телеведущая проводит в своем доме за городом. В Москве практически не появляется. Однако есть данные, что рядом с ней находится ее бойфренд Борис Махмуров. Ходили слухи, что они расстались после вечеринки, но, по информации источника, модель был вместе с возлюбленной недавно в автофастфуде.

Ранее на Настю Ивлееву подали новый иск на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки.