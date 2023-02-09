«Было предсказуемо»: партнер Лии Ахеджаковой по спектаклю раскрыл подробности ее изгнания из театра

Вчера стало известно, что «Современник» снял с репертуара все спектакли с участием Лии Ахеджаковой. Последней стала постановка «Игра в джина», в которой актриса играла вместе с Василием Бочкаревым. После получения новостей он вышел на связь и решил поделиться своим мнением по поводу решения руководства театра.

Народный артист РФ считает, что изгнание Ахеджаковой было предсказуемо, и он знал, что рано или поздно все спектакли будут отменены. Бочкарев отметил, что считает свою партнершу по сцене замечательной актрисой, но сам он не смог ни на что повлиять, так как не является постоянным членом труппы. Василий работает в Малом театре.

«Решение о снятии спектакля было предсказуемо. Это спектакль с историей. Он живой, не было проблем с продажей билетов, но мне позвонили из дирекции «Современника», сказали, что спектакль снимают с репертуара. Значит, накопилось… Так решил директор, художественны совет, у театра - своя позиция, своя внутренняя жизнь», - прокомментировал актер изданию KP.RU.

Бочкарев также подчеркнул, что «Игра в джина» - последняя работа Галины Волчек, именно поэтому вдвойне жаль, что наследие не удалось сохранить. Сама Ахеджакова, по его словам, сильно переживает из-за происходящего. Много плачет и даже извиняется перед ним, мол, из-за нее спектакль пропал. На данный момент Лию Меджидовну пока не приглашают другие театры, и она не говорит о своих дальнейших планах.

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