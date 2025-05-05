«У нее случился инсульт. Ходить было сложно»: раскрыты подробности последних лет жизни Нины Шацкой

Звезда фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Нина Шацкая ушла из жизни в 2021 году. Как оказалось, первая жена Валерия Золотухина долго и тяжело болела. В интервью Экспресс газете внучка артистов Мария рассказала о последних годах жизни актрисы.

Нина Шацкая и Валерий Золотухин состояли в браке с 1963 по 1977 год, у артистов есть сын Денис. Вторым мужем актрисы стал Леонид Филатов, с которым она прожила до самой его смерти в 2003 году. Последние несколько лет жизни знаменитости были непростыми: у нее случился инсульт, из-за чего она уже не могла сниматься в кино. Несмотря на это, по словам внучки, артистка «радовалась каждому дню».

«За несколько лет до ухода она отдыхала в Италии. Там у нее случился инсульт. И ее спасли. Она, конечно, все понимала, но речь была не та, чтобы играть. Говорила с задержкой, писать и ходить было сложно. Но до последних дней сохраняла позитив. <…> Она очень хотела жить и не планировала, несмотря на болезнь, так рано уходить», — поделилась внучка Нины Шацкой.

Актриса была похоронена не рядом с мужем, а на Троекуровском кладбище. Внучка уверена: Нина Шацкая в любом случае «встретилась на том свете» с обоими супругами, а теперь ей «уже не важно, где она лежит».

«Знаю, уже многие говорили, что Нина мечтала быть похоронена на Ваганьковском кладбище, рядом с мужем Леней Филатовым. Но если бы ей по-настоящему это было надо, она бы при жизни все сделала — и место рядом с ним, и все остальное. <…> На том свете Нина и так встретилась и с первым, и со вторым мужем, и ей уже не важно, где она лежит. Она сейчас везде — наша невероятная Нина!» — заявила Мария.

Напомним, Нина Шацкая ушла из жизни 23 мая 2021 года после тяжелой и продолжительной болезни, ей был 81 год. Уточнялось, что причиной смерти стал коронавирус.

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