«У нее скандалы, шоу, тусовки»: Сябитова объяснила, почему Волочкова не выйдет замуж

Сваха Роза Сябитова сообщила, что балерина Анастасия Волочкова не выйдет замуж. Слова Розы передает «Абзац».

Сваха убеждена, что у балерины нет проблем с мужским вниманием. При этом, по словам Розы, Анастасия осознанно не вступает в брак. Сябитова считает: Волочкова еще не готова к семейной жизни — ее интересуют скандалы, шоу, светские мероприятия, но не брак.

«Выбора у нее предостаточно, просто она сама не нагулялась. У нее скандалы, шоу, тусовки, но не семья. Как только она захочет выйти замуж, уверяю вас, среди этих поклонников обязательно найдется один, с которым она пойдет замуж. Ей просто в действительности это неинтересно», — высказалась знаменитость.

Также сваха предположила, что Волочкова все еще привязана к экс-избранникам и это мешает ей в поисках любви. Сябитова обратила внимание: приходя на съемки шоу, балерина часто упоминает мужчин, с которыми у нее были отношения.

«Когда человек часто вспоминает или говорит о бывших, это означает эмоциональную привязку. Вероятно, она делает это не по своей воле, но шлейф прошлого преследует ее по сей день», — пояснила Роза.

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