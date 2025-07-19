«У нее самые нежные поцелуи»: неожиданные откровения Гоши Куценко об Анне Михалковой

Гоша Куценко 13 лет назад женился на фотомодели Ирине Скриниченко, которая родила ему двух дочерей. Актер считает себя примерным семьянином, но у него было много экранных романов. Звезда «Антикиллера» рассказал, кто из женщин-коллег лучше всего целуется.

58-летний артист составил собственный рейтинг поцелуев. Он похвалил Марину Доможирову, с которой играл в сериале «Скорая помощь», но пальму первенства отдал Анне Михалковой.

«Марина Доможирова шикарно целуется в кадре, рекомендую. Анька Михалкова — лучшая, у нее самые нежные поцелуи», — признался Куценко в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

Но не все актрисы пришлись Куценко по душе. Артисту не понравилось целоваться с Ириной Старшенбаум из-за ее излишней целомудренности. Гоша отметил, что во время сцены с ней была пандемия коронавируса, поэтому коллега аккуратничала.

Во время учебы в Школе-студии МХАТ Куценко влюбился в Марию Порошину, но она не хотела связываться с Гошей: о нем тогда ходили слухи как о дамском угоднике. Но в итоге актриса «сдалась». Влюбленные начали встречаться, а потом жить вместе, не регистрируя отношения. У них есть дочь Полина. Пара сохранила дружбу, несмотря на разрыв.

В 2002 году актер познакомился с Ириной Скриниченко. В 2010 году Куценко позвал ее замуж, но девушка ответила отказом. Пара связала себя узами брака в 2012 году.

Ранее актер Гоша Куценко заявил, что мечтает сняться вместе с вышедшим по УДО из колонии Михаилом Ефремовым.