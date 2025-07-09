Актер Гоша Куценко заявил, что мечтает сняться вместе с Михаилом Ефремовым

Актер Гоша Куценко признался, что мечтает сняться вместе с коллегой и другом Михаилом Ефремовым. Он считает артиста очень «трогательным» и «щедрым» человеком.

«Я бы мечтал об этом. Я Мишу очень люблю, и мы дружим», - признался Куценко в беседе с NEWS.ru.

Куценко и Ефремов знакомы около 40 лет – с момента поступления в Школу-студию МХАТ. Друзья играли на одной сцене. Куценко знает, что Ефремов – «гениальный актер».

По словам знаменитости, Ефремов помогал тяжелобольным подопечным фондов и не просто переводил деньги. Куценко говорит, что он «помогал жить» взрослым с ДЦП.

Ранее актер делился, что ездил в колонию к Ефремову и разговаривал с ним. Куценко уверен: тот еще «выскажется» как актер и как режиссер.