«У нее психологическая травма»: как живет забытая Малининым дочь от брака с Зарубиной

Когда-то Ольга Зарубина и Александр Малинин считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Но, к сожалению, любовь им не удалось сохранить, и в скором времени молодые люди развелись. За годы брака у артистов родилась дочь Кира. Поговаривают, звездный отец совсем забросил своего ребенка от брака с Зарубиной. В новом интервью для портала «PROзвезд» Ольга рассказала всю правду о семейной трагедии.

По словам певицы, Александр по-прежнему не общается с дочерью. Вот почему Кира чувствует себя брошенной и испытывает «большую психологическую травму». Однажды девочка, не справившись с болью, решилась на побег из дома.

«Проблема, что отец ее бросил, у моего ребенка существовала очень долго. Для меня это было больным местом. Я воспитывала свою дочь абсолютно без позиции силы. Понимая, что девочка самостоятельная, давала ей определенную свободу в принятии решений», — поделились откровением Ольга.

На этом признания не закончились. Зарубина сообщила, что ее дочь не принимает и родная бабушка со стороны отца. Знаменитость не понимает, с чем связано такое поведение Малининых, поэтому она сделала публичное обращение к артисту.

«Саша, как бы ты к Кире не относился, будешь ты с ней видеться или нет, знай, что в руке нашей дочери всегда для тебя есть стакан воды. Она тебе его подаст, если ты будешь в этом нуждаться. Так будет, Саша, несмотря ни на что, помни об этом», — заявила певица.

Ранее супруга Малинина отреагировала на скандальное высказывание Ольги Зарубиной. Подробности читайте здесь.