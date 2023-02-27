«У нее произошло страшное горе»: почему Тамара Гвердцители не может вернуться на сцену

Знаменитая певица Тамара Гвердцители перестала появляться на людях и выходить на сцену. В конце прошлого года продюсер Сергей Пудовкин признавался, что женщина находится в критическом состоянии. Поклонники волнуются за кумира и задают множество вопросов ее коллегам. Одна из них – Нани Брегвадзе высказалась об этой ситуации.

«Я очень давно Тамару не видела. От души хочу быть рядом с ней, но даже не знаю, где сейчас она находится. Она не выступает, нигде не появляется. У нее произошло такое страшное горе, которое не забывается. Это навсегда останется для Тамары большим ударом. Я тоже потеряла маму и год не могла петь. Ничего не хотела, хотя у меня и ребенок был», – поделилась певица с mk.ru.

Коллега Гвердцители слышала, что знаменитость сейчас проводит все свое время с сыном.

«У Тамары с мамой были еще более близкие отношения. Ее мама знала о каждом шаге, который совершала Тамара. Обо всем, что творилось вокруг, она рассказывала маме. Знаете, у них какая связь была! Даже переходила грань! Тамарочка потеряла стержень. Я очень ее жалею, очень переживаю. Страшное горе!» – высказалась Нани.

Брегвадзе надеется, что Тамара сможет справиться с трудностями и выйдет на сцену. Но женщина понимает, что это может произойти не скоро.

«Тоска, когда у тебя уходит кто-то из близких, длится четыре года. На пятый год все сходит на нет. А первые четыре года очень страшные», – добавляет певица.

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