«У нее обида осталась на меня»: Кончаловский объяснил, почему ему жаль Толкалину

Режиссер Егор Кончаловский высказался о бывшей жене Любови Толкалиной. Он признался в беседе с «7Дней.ru», что ему «немного жаль» экс-избранницу.

Звезде задали вопрос о том, как он относится к тому, что первая гражданская супруга часто высказывается о нем, и почему, на его взгляд, она это делает.

«Честно скажу — не знаю. Удивляюсь: мы ведь расстались с ней около двадцати лет назад, а она до сих пор не может отойти от этой темы», – поделился Егор.

Режиссер отметил, что актриса предложила в СМИ большое количество разных вариантов их совместной жизни и расставания. Но мужчина дал понять, что не злится из-за этого.

«Это трогательно, грустно и наивно. Мне ее немного жаль. Она замечательный человек, хороший, добрый, немеркантильный. Все-таки, видимо, у нее обида осталась на меня и не дает ей покоя», – порассуждал Кончаловский.

Егор рад тому, что результатом их совместной жизни стала дочь Мария, которой 25 лет.

«Замечательная девушка, с которой я очень много общаюсь и дружу; очень образованная, и будет еще более образованная, и талантливая, и хороший человек», – добавил собеседник издания.

