«Фразы выдают не просто обиду»: почему Кончаловский и Толкалина не смогли сохранить дружбу после отношений

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина прожили в гражданском браке почти 20 лет. После расставания знаменитостям не удалось сохранить дружеские отношения. Кончаловский считает экс-избранницу «обиженной женщиной» из-за брачного контракта. Однако в беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что в поведении режиссера тоже прослеживается обида. Более того, эксперт отметил манипуляции Егора, который напомнил в интервью, кому Любовь обязана успехом.

«Казалось бы, расстались — ну и расстались. Но Егор Кончаловский всё ещё говорит о бывшей как обиженный начальник, который не ценил сотрудницу, а та ушла и добилась большего: «Пока жила со мной, купила три квартиры и построила два дома». Такие фразы всегда выдают не просто обиду, а потребность оставаться главным в чужой истории. Психологически это типичный пример манипулятивного общения — скрытой формы контроля, когда человек не говорит прямо, а прячется за мнимое великодушие. Манипулятор воздействует не силой, а подтекстом, подменяя смысл: вроде бы хвалит, а на самом деле — обесценивает. Так вот, Егор говорит не о деньгах — он напоминает, кому она обязана. Но ведь сам Кончаловский вырос внутри семьи, где успех, связи и фамилия были уже готовой стартовой площадкой. Если бы он был мальчиком из ниоткуда, никто бы не называл его ни режиссёром, ни продюсером, ни «наследником династии»», — высказался психолог.

Эксперт отметил, что Егор не построил карьеру, а унаследовал. А затем осудил женщину за то, что она, живя рядом с ним, тоже получила ресурсы и возможности. То есть сделала ровно то же, что делал сам — только по праву рождения.