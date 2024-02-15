Опубликованы первые кадры с регистрации брака вдовы Пьера Нарцисса с певцом Евгением Шахраем

Вдова певца Пьера Нарцисса показала первые кадры из ЗАГСа, сделанные во время регистрации брака с артистом Евгением Шахраем. После смерти супруга Валерия Калачева вновь смогла полюбить и решила выйти замуж во второй раз.

В личном блоге блогер опубликовала кадры, на которых запечатлела рождение новой семьи. Снимки она подписала кратко: «Невозможное, возможно? Даже в согласии с Всевышним?!» Валерия продемонстрировала также свидетельство о заключении брака, тем самым подтвердив, что больше не является свободной женщиной.

Напомним, что новым избранником вдовы Нарцисса стал певец, который на 25 лет старше нее. Однако это не помешало Валерии влюбиться в него. Она признавалась, что их с Шахраем связывала долгая история. Дело в том, что он работал с ее покойным мужем, но тогда она и подумать не могла об их повторной встрече.