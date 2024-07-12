«У нее нет времени»: Прохор Шаляпин не верит, что Ольга Бузова увлекается спиртным

Телеведущая Ольга Бузова периодически сталкивается с обвинениями в злоупотреблении алкоголем. За звезду «Дома-2» вступился шоумен Прохор Шаляпин. Он заявил, что певице некогда увлекаться спиртными напитками.

Шаляпин высказался в интервью на YouTube-канале «ШоуДо». По его словам, такой занятой и творческий человек, как Ольга, не может злоупотреблять алкоголем, так как на это просто нет времени.

Если певица начнет часто выпивать, то ее ни на что не хватит, заявил Прохор. У Бузовой, как считает шоумен, даже нет личной жизни из-за загруженности.

«Если она будет принимать алкоголь, ее вообще ни на что не хватит. Она пашет как лошадь, и у нее нет времени на личную жизнь. Я уверен, что, извините, она даже уединиться в ванной не может, потому что у нее все время нагрузки», — заявил Шаляпин.

Ранее сообщалось, что Бузова заболела на съемках шоу «Звезды в джунглях». Она рассказала об этом в своем блоге.