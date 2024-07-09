«Пусть все пройдет»: Ольга Бузова заболела на съемках экстремального шоу

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова заболела на съемках шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, в разгар рабочей смены она почувствовала недомогание.

«Ну вот и приплыли. Привет кондиционерам», — пожаловалась исполнительница.

Почувствовав первые признаки простуды, певица выпила кружку чая с лимоном и отправилась в открытом кузове автомобиля работать дальше. Столь халатное отношение к собственному здоровью сыграло с Бузовой злую шутку: спустя пять часов ее состояние ухудшилось.

В настоящий момент артистка активно лечится, в больших объемах употребляя различные лекарства, чай и воду с лимоном.

«Убойная доза перед сном. По старинке еще и "Звездочкой" намазалась, и надела теплые носки. Болеть нельзя. Пусть во сне все пройдет», — резюмировала она.

Напомним, Ольга Бузова ведет проект «Звезды в джунглях» вместе с юмористом Михаилом Галустяном. С ними в Колумбию отправились 10 знаменитостей, которые будут покидать реалити по итогам голосованию. На смену выбывшим участникам постепенно придут новых девять артистов.

Ранее Бузова попала в скандал во время концерта.