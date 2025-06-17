«У нее несколько квартир, которые сдает»: Ольга Зарубина уверена, что Наталья Штурм не останется на улице

Певица Ольга Зарубина прокомментировала сообщения о том, что артистка Наталья Штурм купила особняк за 30 млн, но оказалась в маленьком домике на окраине участка – основную застройку заняла дочь исполнительницы с детьми. Коллега уверена, что звезда не останется на улице.

Мнение Зарубиной о ситуации приводит издание «Абзац».

Она полагает, что СМИ неправильно трактовали историю и семья не выселяла кормилицу. Громкие заголовки, по ее мнению, связаны с тем, что «все любят грязь». Зарубина считает: Штурм сама решила отдать дом дочери и внукам, и это «нормальное явление для родителей».

«Хорошие родители – жертвенные, они все лучшее отдают сыновьям и дочерям. Я уверена, что Наталья не останется на улице. Она мне как-то говорила, что у нее несколько квартир, которые она сдает», - поделилась Зарубина.

Ранее Штурм рассказывала, что купила трехэтажный дом в Подмосковье. Недвижимость приобретена без ипотеки. В особняке пять спален, две гардеробных, три санузла, сауна и тренажерный зал. Предусмотрены гостевой дом и территория для детей.