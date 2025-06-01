На собственные деньги: Наталья Штурм купила трехэтажный дом в Подмосковье

Певица, писательница и фотомодель Наталья Штурм приобрела в Подмосковье трехэтажный дом. Она поделилась радостной новостью в социальных сетях, а также прокомментировала покупку в беседе с журналистами.

По словам артистки, ей удалось обзавестись недвижимость без ипотеки. Наталья предпочла бы получить такой дом в подарок, но в итоге решила не ждать и взяла все в свои руки, передfет StarHit.

«Купила сама. Конечно, предпочла бы чтобы подарили, но сколько можно ждать! Ипотеку никогда не брала и в этот раз тоже обошлась без долгов перед банками. Я не умею быть должной, мне дискомфортно», — заявила Штурм.

В трехэтажном доме много места. Внутри коттеджа пять спален, просторная гостиная-кухня, кабинет, две гардеробных, три санузла, прачечная, сауна и тренажерный зал. Кроме того, на участке есть гостевой домик и территория для детей.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева съехала из особняка. Певица решила перебраться в маленькое жилье.