«Наша встреча сейчас не об этом»: актрису Наталью Андрейченко спросили об отношении к спецоперации

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко на вопрос об СВО заявила, что «ничего не понимает» в политике. Она попросила не трогать политические темы.

Об этом актриса заявила на презентации книги «Откровения».

68-летнюю Андрейченко спросили об отношении к спецоперации и готовности поддержать бойцов. Книга актрисы стоит 1,5 тыс.

«Я вообще не понимаю. Давайте не будем трогать политические темы. Наша встреча в данный момент не об этом. Я ничего не понимаю в политике. Лучше спросить у какого-то компетентного человека», - сказала Андрейченко. Соответствующий фрагмент видео с презентации приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Также актриса рассказала о поступившем ей предложении из Швейцарии. Ради главной роли требовалось завернуться в украинский флаг.

«Я обрадовалась, думала денежек заработаю. Деньги большие были, могла бы пожить несколько лет в покое», - высказалась актриса.

Ранее сообщалось, что за сорокаминутное выступление Андрейченко требует 350 тыс. рублей при условии табу на разговоры о политике.