«У нее не актерское образование»: Григорий Лепс не пришел на премьеру спектакля с участием дочери

Певец Григорий Лепс пропустил премьеру спектакля, где сыграла его дочь Инга от первого брака. При этом артист оценил актерские таланты девушки как «неплохие».

Подробности приводит Пятый канал.

Отвечая на вопрос, как он оценивает творческие данные Инги, певец сказал: «Неплохие. Но у нее образование не совсем актерское».

Лепс вспомнил, что ее супруг – известный театральный деятель, у которого, насколько слышал певец, «неплохо получается» ставить спектакли. Сам он не был на постановках. «Но надо бы сходить», - отметил Лепс.

Исполнитель рассказал, что Инга «прекрасно разбирается в современной живописи».

«Я ей даже зарплату плачу за это», - заключил музыкант.

Ранее певец признал наличие внебрачного сына и заявил, что видел его один раз. Он был рожден в результате мимолетного романа. Артист заявил, что сын не знает, кто его отец, а Лепс не общается с ним. Певец отметил, что у мужчины «прекрасная семья» и «лезть туда не нужно».