«У нее могут быть серьезные проблемы»: стало известно, с кем спит Ольга Бузова

Поющая телеведущая Ольга Бузова в очередной раз сделала признание, которое шокировало многих ее поклонников. 37-летняя звезда рассказала, что до сих пор спит с плюшевым медведем. Психолог Павел Раков прокомментировал привычку звезды.

В беседе с порталом PROZVEZD Раков объяснил, что певица не просто так собирает дома игрушки и даже спит с ними. Он считает, что Ольга никак не может перестроиться во взрослую жизнь, хотя ей уже 37 лет. По словам специалиста, у каждого из нас есть три эго-состояния: родитель, взрослый и ребенок. Но периодически мы можем находиться то в одном, то в другом.

«Скорее всего, Бузовой пока не хватает зрелости. Она не подготовлена к жизни взрослых и мечтает о детстве. Это дает ей иллюзорное чувство защищенности и уменьшает количество беспокойства», – рассуждает психолог.

Павел предположил, что у певицы в детстве были проблемы, которые так и остались нерешенными. Подобное встречается у многих, это необходимо прорабатывать. Иначе Ольга может стать инфантильной, изображать из себя маленькую девочку – в обычной жизни она будет надувать губы, обижаться и переносить ответственность на своих партнеров. Психолог говорит, что «у нее могут быть серьезные проблемы».

«Я бы посоветовал ей начинать взрослеть, брать на себя больше ответственности, заниматься проработками и аутотренингами. Ольге нужно возвращать себя во взрослое состояние, пока не поздно», – поделился Раков.

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